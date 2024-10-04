فيفا يعاقب لاعبا أدلى بتصريحات عنصرية ضد اللاعب هوانغ هي تشان

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، إيقاف اللاعب الإيطالي "ماركو كورتو"، لاعب نادي "تشيسينا"، لـ10 مباريات، لإدانته بتوجيه إساءات عنصرية تجاه اللاعب الكوري "هوانغ هي تشان"، من نادي "ولفرهامبتون"، خلال مباراة ودية.وأوضح تقرير بثته قناة "سكاي سبورتس" الرياضية البريطانية أن الاتحاد الدولي أدان "كورتو" بتهمة الإساءة العنصرية تجاه هوانغ في الدقيقة 23 من المباراة التي أقيمت استعدادا للموسم الجديد مع نادي "ولفرهامبتون" البريطاني في شهر يوليو الماضي، عندما كان "كورتو" يلعب لنادي "كومو" الإيطالي.وقال الاتحاد الدولي إنه تأكد من مسؤولية "كورتو" عن الإدلاء بتلك الإساءة وبالتالي أوقفه عن المشاركة في 10 مباريات قادمة.وفي المقابل، أعرب "مات وايلد" كبير مسؤولي كرة القدم في نادي "ولفرهامبتون" عن ترحيبه بقرار الاتحاد الدولي، وقال إن هذا النوع من العقوبات يبعث برسالة واضحة مفادها أنه لا ينبغي التسامح مع العنصرية في كرة القدم.وأضاف أن ناديه سيبذل قصارى جهده لخلق بيئة يتم فيها احترام جميع الأعضاء ويشعرون بالانتماء.