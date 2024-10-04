رصد قاذفات قنابل في مطار أويجو الكوري الشمالي

Photo : KBS News

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية أنه تم تحويل مطار "أويجو" في مقاطعة شمال "بيونغ آن"، الذي كانت تستخدمه كوريا الشمالية كمنشأة للحجر الصحي خلال فترة جائحة كورونا، ليكون منشأة عسكرية مرة أخرى.وأوضح تقرير نشره موقع "38 نورث" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، أن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" الأمريكية في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، قد أظهرت وجود حوالي 30 قاذفة قنابل متوسطة المدى من طراز "إليوشين 28" في منطقة الصيانة في المطار.وكانت كوريا الشمالية قد نقلت في أوائل عام 2021 طائرات مقاتلة من مطار "أويجو" إلى مطاريْ "جانغ جين" و"سون دوك" على الساحل الشرقي، وأنشأت مستودعا كبيرا ومبان ملحقة هناك لعزل البضائع خلال فترة كورونا.وقال التقرير إن كمية البضائع المحتجزة هناك انخفضت بشكل ملحوظ منذ بداية هذا العام عندما انتهت جائحة كورونا، وفي أغسطس اختفت جميع حاويات الشحن وبدأ العمل على استعادة المطار.وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها يوم 22 من الشهر الماضي، بدء العمل على رسم خطوط إرشادية على مدرج الطيران.وأضاف التقرير أنه يبدو أن عمليات تشغيل المطارات في كوريا الشمالية قد عادت إلى طبيعتها بعد حوالي 3 أعوام ونصف من تفشي جائحة كورونا.