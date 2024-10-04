زيادة أجر الإجازة الوالدية في كوريا بدءا من العام القادم

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قررت الحكومة الكورية زيادة أجر الإجازة الوالدية اعتبارا من العام القادم من 1.5 مليون وون بحد أقصى شهريا إلى 2.5 مليون وون، كما سيتم إلغاء نظام "الدفع المؤجل" الذي يمنح 25% من الراتب بعد 6 أشهر من العودة إلى العمل بعد الإجازة.وأوضحت وزارة العمل اليوم أنها أصدرت تعديلا جزئيا على قانون تكافؤ فرص العمل، وقانون التأمين على العمل، وقانون تحصيل أقساط التأمين على العمل والحوادث الصناعية.وتتضمن تعديلات تلك القوانين أحكاما تتعلق بتوسيع الدعم الحكومي، مثل زيادة أجور الإجازة الوالدية، وزيادة الدعم للعمال البديلين في الشركات، وذلك من بين تدابير التعامل مع مكشلة انخفاض معدلات المواليد، والتي أعلنتها الحكومة الكورية يوم 19 يونيو الماضي.وبالتالي من المتوقع أن تتم زيادة أجر الإجازة الوالدية الحالي البالغ 1.5 مليون وون شهريا، إلى 2.5 مليون وون شهريا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ومليونيْ وون شهريا من الشهر الرابع إلى السادس، و1.6 مليون وون شهريا بعد الشهر السابع.وبالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء نظام "الدفع المؤجل"، الذي كان يقضي بدفع 25% من الراتب بعد 6 أشهر من العودة إلى العمل، مما سيسمح للموظفين بالحصول على رواتبهم كاملة خلال فترة إجازة رعاية الأطفال.