كوريا الجنوبية تنضم إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية

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نجحت كوريا الجنوبية في الانضمام إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية، وذلك بعد عامين من بقائها على قائمة المراقبة للإدراح في المؤشر، منذ شهر سبتمبر من عام 2022.وقالت مؤسسة "فوتسي راسل" البريطانية أمس الثلاثاء إنها ستضيف كوريا الجنوبية إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية بدءا من شهر نوفمبر من العام القادم.وأوضحت المؤسسة أن نتائج مراجعتها لتصنيف دول مؤشر السندات الحكومية العالمية تشير إلى أنه تم إعادة تصنيف مستوى إمكانية الوصول إلى السوق في كوريا الجنوبية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية.ولم تتمكن كوريا الجنوبية من الانضمام إلى مؤشر السندات الحكومية العالمية بسبب عدم تلبيتها لمعايير المؤسسة البريطانية من حيث مستوى إمكانية الوصول إلى الأسواق.ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في رفع قيمة السندات الحكومية الكورية، وتهدئة قلق المستثمرين الأجانب حول الأسواق المالية الكورية، وتدفق ما يصل إلى 80 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية إلى سوق السندات الكورية.