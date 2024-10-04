كوريا الجنوبية تحتفل بيوم الحروف الأبجدية هانغول

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أكد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" على ضرورة تطوير الحروف الأبجدية الكورية "هانغول" التي يعترف بها العالم كتراث ثقافي للجنس البشري.وأعرب "هان" في كلمة ألقاها في الاحتفال بالذكرى الـ578 ليوم الحروف الكورية، هانغول، الذي أقيم اليوم الأربعاء في مؤكز الملك سيجونغ الثقافي في سيول، عن قلقه من أن اللامبالاة باللغة الكورية، والإفراط في استخدام الكلمات الأجنبية، وانتشار كلمات جديدة ومختصرات، قد تتسبب في عرقلة التواصل السليم.وقال إن الحكومة تقوم بتحسين اللغة العامة من خلال الترويج لمشروع اللغة الكورية البديلة للغات الأجنبية، ليتم من خلاله تغيير اللغات الأجنبية المستخدمة في وسائل الإعلام إلى اللغة الكورية السهلة.وأضاف "هان" أن الحكومة تبذل أيضا المزيد من الجهود لبناء نظام بيئي للغة الكورية استعدادا لعصر الذكاء الاصطناعي.كما أكد أن الحكومة ستقدم دعما للأجانب لكي يتمكنوا من تعلم اللغة الكورية من خلال مؤسسات تعليم اللغة الكورية، بما في ذلك معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية.