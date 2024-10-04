كوريا الشمالية تعدل دستورها الاشتراكي في اجتماع لمجلس الشعب الأعلى

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قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها عقدت اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى لتعديل الدستور الاشتراكي، لكنها لم تكشف عمّا إذا كانت قد عدلت البنود المتعلقة برؤية الدولتين المنفصلتين، والتي تحدث عنها من قبل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جون أون".وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إجراء تعديل على بعض بنود الدستور الاشتراكي في اجتماع مجلس الشعب الأعلى الذي عقد خلال اليومين الماضيين.وكان من المتوقع أن يشمل هذا التعديل إلغاء عدد من العبارات، بما في ذلك "التوحيد السلمي" و"الجزء الشمالي من شبه الجزيرة الكورية"، وكذلك إضافة بند يتعلق بالأراضي الإقليمية، وهي التعديلات التي أمر بها "كيم" في شهر يناير الماضي.وكان "كيم" قد أعلن في أواخر العام الماضي أن العلاقات بين الكوريتين هي "علاقات بين دولتين متعاديتين".وقد تم اعتماد الدستور الاشتراكي في كوريا الشمالية في شهر ديمسبر من عام 1972، وتعد هذه هي المرة الحادية عشرة التي يتم فيها إجراء تعديلات فيه.