كوريا الشمالية تقطع الطرق والسكك الحديدية التي تربط بين الكوريتين

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قالت كوريا الشمالية إنها ستقطع جميع الطرق والسكك الحديدية التي تربطها بكوريا الجنوبية.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إعلانها عن قطع الجزء الشمالي من جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، بدءا من اليوم الأربعاء، وقيامها بتحصين المناطق ذات الصلة من خلال هياكل دفاعية متينة.وقد ادعت كوريا الشمالية أن إغلاق الحدود مع كوريا الجنوبية، التي تعد العدو الأول والرئيسي لها، هو إجراء للدفاع عن النفس من خلال ردع الحرب وحماية أمنها.وأضافت أنها أبلغت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية صباح اليوم بما يتعلق بالأعمال التي سيتم تنفيذها لتحصين المناطق الحساسة الواقعة عند الحدود مع الجنوب.