رئيسا الحزبين الحاكم والمعارض يدعمان المرشحين للانتخابات التكميلية المرتقبة

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شارك رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" ورئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" في حملات انتخابية لمرشحي الحزبين للانتخابات التكميلية التي ستجري الأسبوع القادم في مدينة بوسان.وعقد رئيس الحزب الحاكم "هان" اجتماعا صباح اليوم الأربعاء لأعضاء المجلس الأعلى للحزب في مكتب الحملة الانتخابية للمرشح "يون إيل هيون"، حيث تعهد بأن يقوم الحزب الحاكم باستكمال المشروعات الإقليمية التي لم يتم تنفيذها منذ فترة طويلة.ومن جانبه، شارك زعيم الحزب المعارض الرئيسي "لي" في حملة انتخابية لمرشح الحزب "كيم كيونغ جي"، داعيا إلى الحكم على الحكومة الحالية.ومن المقرر أن تجري الانتخابات التكميلية يوم الأربعاء القادم في منطقة "كانغ هوا"، ومدينة "بوسان"، ومنطقتيْ "يونغ كوانغ" و"كوك صونغ" بمقاطعة جنوب جولا، والعاصمة سيول.وسوف يتم إجراء الانتخابات المسبقة يومي الحادي عشر والثاني عشر من أكتوبر الجاري.