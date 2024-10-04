قيادات حزب الله تتخلى عن شرط الهدنة في غزة لوفف إطلاق النار في لبنان

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قررت قيادات جماعة حزب الله اللبنانية عدم اشتراط تطبيق هدنة في قطاع غزة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، وذلك في تراجع عن تعهدات الجماعة التي ظلت تكررها حول مواصلة القتال حتى توقف إسرائيل هجومها على حركة حماس.وقال "نعيم قاسم" نائب الأمين العام لحزب الله في خطاب بثه التلفزيون أمس الثلاثاء إنه يدعم جهود رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" للتوصل إلى هدنة، دون وضع شروط مسبقة.ومن جانبها، قالت الحكومة الأمريكية أن تصريحات حزب الله بشأن وقف إطلاق النار في لبنان تشير إلى أن جماعة حزب الله تضررت من الهجوم الإسرائيلي.وقال تقرير نشرته وكالة "رويترز" إنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت تصرياحات "قاسم" تمثل تغييرا في موقف جماعة حزب الله، لكنها فسرت تلك التصريحات بأنها تترك مجالا للمفاوضات حول وقف إطلاق النار.وقد قامت الجماعة بإطلاق أكثر من 100 صاروخ على المناطق الشمالية من إسرائيل، بينما قامت إسرائيل مؤخرا بتدمير النفق الذي حفرته جماعة حزب الله عبر الحدود، وادعت أنها قضت على "علي أحمد حسين" القائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله.