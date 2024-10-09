سيول تتوقع أن ترسل كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في الحرب ضد أوكرانيا

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أعربت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية عن اعتقادها بأنه من المرجح أن ترسل كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وكشف وزير الدفاع الكوري الجنوبي "كيم يونغ هيون" عن هذا التقييم أمس الثلاثاء خلال التفتيش البرلماني على وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن روسيا وكوريا الشمالية لديهما اتفاق متبادل يأتي في المرتبة الثانية بعد التحالف العسكري.وقال الوزير كيم إن التقارير الإعلامية الأوكرانية التي تفيد بأن ضباطا من كوريا الشمالية كانوا ضمن الجنود الذين قُتلوا في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا، قد تكون صحيحة على الأرجح.وكانت وزارة الدفاع قد قالت في إحاطتها في بداية التفتيش البرلماني إن البيئة الأمنية العالمية تتغير بسرعة بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتوتر المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، كما حذرت من أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تتطور إلى مستوى قريب من التحالف العسكري.