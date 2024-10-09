الرئيس يون يؤكد أن توحيد الكوريتين سيدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" على أن توحيد الكوريتين سوف يساعد على إحلال السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي العالم أجمع.جاء ذلك في محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء في معهد "يوسف إيشاك" البحثي الحكومي في سنغافوره، التي يقوم حاليا بزيارة رسمية إليها، حيث أوضح أن غياب التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية سوف يعزز نظام منع الانتشار العالمي، كما سينشط الجهود الرامية إلى إرساء السلام والثقة بين الدول والمناطق حول العالم.وأضاف الرئيس يون أن الملاحة البحرية ستصبح أكثر أمانا، حيث سينخفض الطلب على التجارة غير المشروعة في البحر بشكل كبير، وأن شبه الجزيرة الكورية الموحدة ستكون نعمة كبيرة تجلب الحرية لحوالي 26 مليون كوري شمالي يعانون من الفقر والاستبداد.كما أشار إلى أن أن كوريا الموحدة من شأنها أن تعزز الحرية وحقوق الإنسان في المنطقة وحول العالم، وهو ما سيوفر زخما قويا للتنمية الاقتصادية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك من خلال ربط المحيط الهادئ بأوراسيا، وفتح سوق ضخمة.