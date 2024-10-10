تراجع الاستهلاك في كوريا خلال النصف الأول من العام الجاري

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انخفض حجم الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام، نتيجة لارتفاع التضخم وارتفاع سعر الفائدة.وبناء على تحليل لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الكورية أمس الأربعاء، قال اتحاد الشركات الكورية إن مؤشر مبيعات التجزئة للنصف الأول بلغ سالب 2.4% مقارنة بالعام الماضي.ويستند المؤشر إلى بيانات المبيعات من ألفين و700 شركة تبيع السلع الشخصية والاستهلاكية، ويدل الرقم السلبي على انخفاض الاستهلاك المحلي.وقد انخفض المؤشر للفترة من يناير إلى يونيو للسنة الثالثة على التوالي، مسجلا أقل مستوى له منذ عام 2003، عندما سجل أيضا سالب 2.4%.وارتفع حجم استهلاك أجهزة التدفئة والسلع المعمرة الأخرى بنسبة 10.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع استهلاك الأثاث بنسبة 8.7%، واستهلاك اللوازم الطبية بنسبة 5.1%.ومع ذلك، انخفض استهلاك السيارات بنسبة 8.1%، وانخفض استهلاك السلع الترفيهية بنسبة 5.3%.