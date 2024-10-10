موجة الحر في سبتمبر تؤدي إلى ارتفاع قياسي في ذروة استهلاك الكهرباء

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وصل الطلب على الكهرباء في كوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية في شهر سبتمبر الماضي، حيث استخدم المزيد من الناس مكيفات الهواء خلال الطقس الحار غير المعتاد.وقال نظام المعلومات الإحصائية لبورصة كوريا للطاقة أمس الأربعاء إن ذروة الطلب على الكهرباء بلغت في المتوسط 78 غيغاواط الشهر الماضي، مقارنة بـ73.5 غيغاواط في العام الماضي.ولم تعلن شركة كوريا للطاقة الكهربائية، "كيبكو"، حتى الآن عن كمية الكهرباء التي استخدمتها البلاد إجمالا، إلا أن الزيادة في ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية تعد مؤشرا قويا على ارتفاعها.ووفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية الكورية، بلغ متوسط درجات الحرارة الصغرى في شهر سبتمبر 20.9 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى في أشهر سبتمبر منذ أن بدأت الوكالة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1973، بينما بلغ متوسط درجات الحرارة العظمى 29.6 درجة مئوية.ومن المتوقع أن تشهد الأسر الكورية ارتفاعا في فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في شهر أغسطس، حيث تطبّق شركة "كيبكو" الخصم الصيفي في شهريْ يوليو وأغسطس فقط.