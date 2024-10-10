انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة السادسة

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انتخبت كوريا الجنوبية عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة السادسة.وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كوريا الجنوبية لعضوية المجلس المكون من 47 دولة، في اقتراع سري أجري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء.وستعمل كوريا في المجلس لمدة 3 أعوام، من 2025 إلى 2027.وقد تم إطلاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006 عندما تمت ترقية لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إلى منظمة تابعة مباشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.ويعمل المجلس على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمع الدولي والتصدي للانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان.وإلى جانب كوريا الجنوبية، انتُخبت قبرص وجزر مارشال وقطر وتايلاند لعضوية المجلس.وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي لم تنجح في ذلك.