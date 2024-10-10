الرئيس يون ورئيس وزراء اليابان إيشيبا يعقدان أول قمة في لاوس

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سيعقد الرئيس "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا" أول قمة بينهما اليوم الخميس على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، في لاوس.وأعلن المكتب الرئاسي الكوري عن القمة أمس الأربعاء، وأضاف أن "يون" سيجري أيضا محادثات ثنائية منفصلة مع قادة كندا وأستراليا ولاوس وفيتنام خلال قمة آسيان.وكان الرئيس "يون" قد وصل إلى لاوس أمس الأربعاء في زيارة تستغرق 3 أيام، حيث يشارك في سلسلة من الاجتماعات لرابطة آسيان.ومن المتوقع أن يناقش "يون" و"إيشيبا" توسيع نطاق التبادلات والتعاون بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة، ردا على استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وكان "يون" و"إيشيبا" قد أجريا أول محادثات هاتفية بينهما في الأسبوع الماضي، حيث أكدا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وكذلك التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة للتعامل مع التهديدات الكورية الشمالية.