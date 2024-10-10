ارتفاع العجز المالي الكوري إلى 84 تريليون وون في الفترة من يناير إلى أغسطس

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اتسع العجز المالي في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 84 تريليون وون، أي 62.3 مليار دولار أمريكي، حتى أغسطس من هذا العام، بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات ضرائب الشركات.ووفقا لوزارة المالية اليوم الخميس، سجل الميزان المالي المُدار عجزا قدره 84.2 تريليون وون في الفترة من يناير إلى أغسطس. ويُعد هذا ثالث أكبر عجز في هذه الفترة، حيث ارتفع العجز بمقدار 18.2 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويتم احتساب الميزان المالي المُدار، وهو مقياس للوضع المالي الحقيقي للحكومة، عن طريق طرح رصيد صناديق الضمان الاجتماعي الأربعة الرئيسية، بما في ذلك صندوق المعاشات الوطني، من الرصيد المالي الموحد.ووصل إجمالي الإيرادات إلى 396.7 تريليون وون خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 2.3 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن الإيرادات الضريبية تراجعت بمقدار 9.4 تريليون وون إلى 232.2 تريليون وون بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات ضرائب الشركات.وبلغ إجمالي النفقات 447 تريليون وون خلال هذه الفترة، بزيادة 21.3 تريليون وون عن العام الماضي.