بدء برنامج التطعيم الحكومي ضد فيروس كورونا غدا الجمعة

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ستبدأ الحكومة الكورية غدا الجمعة برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا للأفراد المعرضين لخطر العدوى.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن البرنامج سيستمر حتى 30 أبريل من العام القادم، وهو يستهدف الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وكذلك المرضى والموظفين في المنشآت المعرضة لتفشي المرض.ويمكن لمن تزيد أعمارهم عن 75 عاما تلقي التطعيم بدءا من يوم الجمعة، في حين أن الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عاما سيمكنهم تلقي التطعيم بدءا من يوم الثلاثاء، ويمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما الحصول عليه بدءا من يوم الجمعة القادم.ويمكن لمن يعاني من ضعف في الجهاز المناعي، وكذلك المرضى والموظفين في المنشآت عالية الخطورة، الحصول على اللقاح اعتبارا من الغد الجمعة.كما سيمكن للذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا في نفس اليوم.