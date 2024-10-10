توقعات بعقد اجتماع بين الرئيس يون ورئيس الحزب الحاكم بعد الانتخابات التكميلية

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أفادت بعض التقارير بأن الرئيس "يون صوك يول" يخطط لعقد اجتماع على انفراد مع رئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون"، بعد إجراء الانتخابات التكميلية يوم 16 أكتوبر.وقال مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم الخميس إن الرئيس وافق على الاجتماع قبل بضعة أيام، موضحا أن الاجتماع سيُعقد بعد الانتخابات التكميلية لأن "هان" مشغول بالحملة الانتخابية.ويتعامل الحزب الحاكم حاليا مع الخلافات المتصاعدة حول السيدة الأولى "كيم كون هيه" ودعوات حزب المعارضة لعزل "يون".ومن المتوقع أن يناقش "يون" و"هان" كيفية التعامل مع جهود المعارضة لاستخدام عمليات التفتيش البرلمانية الجارية كفرصة لتسليط الضوء على المزاعم المحيطة بالسيدة الأولى.وتفيد التقارير أن الاثنين يعتزمان أيضا تبادل الآراء حول المواجهة المطولة بين الحكومة والمجتمع الطبي حول مسألة الإصلاحات في القطاع الطبي.وقد طلب رئيس حزب قوة الشعب عقد اجتماع منفرد مع الرئيس "يون" قبل عشاء "يون" مع قيادة الحزب في 24 سبتمبر، ولكن لم يتم عقد أي اجتماع منفصل بينهما حتى الآن.