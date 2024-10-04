سيول وواشنطن وطوكيو تقيّم نتائج اجتماع مجلس الشعب الكوري الشمالي

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قيّمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان الأوضاع الحالية في المنطقة، بما في ذلك نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأن مدير إدارة المخابرات والاستراتيجية الدبلوماسية في الوزارة "جو كو ليه"، قد عقد مباحثات هاتفية مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "دانييل كريتنبرينك"، ومدير إدارة آسيا وأوقيانوسيا في وزارة الخارجية اليابانية، حيث اتفقوا على مواصلة التعاون الوثيق من خلال المراقبة الدقيقة لتحركات كوريا الشمالية المستقبلية، بما في ذلك احتمال حدوث استفزازات.كما اتفقوا أيضا على كبح استفزازات كوريا الشمالية وتصعيدها للتوتر، والسعي من أجل نزع السلاح النووي بالكامل منها، على أساس التعاون القوي بين الدول الثلاث.وبالإضافة إلى ذلك، قرر المسؤولون الثلاثة مواصلة الجهود الرامية إلى توحيد شبه الجزيرة الكورية من خلال الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا الجارية حاليا، والتبادلات رفيعة المستوى بين الدول الثلاث في المستقبل.وقالت وزارة الخارجية إن الجانبين الأمريكي والياباني، على وجه الخصوص، أكدا مجددا دعمهما لجهود الحكومة الكورية الجنوبية لتحقيق "رؤية شبه الجزيرة الكورية الموحدة التي تتمتع بالحرية والسلام والازدهار" بناء على روح مباحثات القمة الثلاثية في كامب ديفيد.