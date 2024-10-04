العلوم كي تي وميكروسوفت تتعاونان في تطوير نموذج كوري للذكاء الاصطناعي

بدأت شركة "كي تي" الكورية للاتصالات في تطوير نموذج كوري للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة ميكروسوفت الأمريكية.

وعقدت الشركة الكورية مؤتمرا صحفيا اليوم في العاصمة سيول حيث أعلنت عن خططها المستقبلية للتعاون مع الشركة الأمريكية. وقدم الرئيس التنفيذي للشركة "كيم يونغ سوب" رؤية "شركة الذكاء الاصطناعي + تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وأعلن أن شركته ستتعاون مع ميكروسوفت من أجل التطوير المشترك لنموذج الذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية على الطراز الكوري.

وبناء على اتفاقية مشاركة تستمر 5 سنوات، يخطط الجانبان لتطوير نموذج للذكاء الاصطناعي الكوري القائم على "جي بي تي 4"، في النصف الأول من العام القادم، وإصدار نماذج متخصصة لكل صناعة، مثل القطاع العام والمالية، قائمة على النماذج اللغوية الصغيرة "فاي 3.5". ويستهدف الجانبان توسيع قاعدة استخدام الذكاء الاصطناعي في كوريا من خلال تحسين البيانات والقوانين واللوائح والثقافة واللغة لكي تتناسب مع الظروف المحلية. وفي هذا السياق، بدأت شركة كي تي في تأمين البيانات في مجالات مختلفة، كما تخطط لإدخال نظام "كو بايلوت" التفاعلي للذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميكروسوفت في خدماتها. وسوف تطلق الشركتان شركة متخصصة في التحويل إلى الذكاء الاصطناعي تتكون من خبراء في هذا المجال، وإنشاء مركز لأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية خلال العام القادم.