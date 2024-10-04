مباحثات عبر الفيديو بين وزيريْ الدفاع الكوري والياباني

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قال تقرير نشرته وكالة "كيوتو" اليابانية للأنباء إن وزير الدفاع الياباني "غين ناكاتاني" أجرى مباحثات اليوم عبر الفيديو مع نظيره الكوري الجنوبي "كيم يونغ هيون"، لأول مرة منذ توليه المنصب.وأدلى الوزير الياباني بتصريحات للصحفيين بعد المباحثات قال فيها إنه تم التوصل إلى اتفاق على تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان، وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وأشار التقرير إلى أن الوزير ناكاتاني أعرب عن رغبته في زيارة كوريا الجنوبية.وكان الوزير الياباني قد تولى منصبه في الأول من هذا الشهر، وأجرى أول مكالمة هاتفية له مع نظيره الأمريكي "لويد أوستين" يوم 8 أكتوبر، ثم عقد مباحثات اليوم عبر الفيديو مع الوزير كيم.وفي اليوم التالي لتنصيبه، قال الوزير الياباني في كلمة تهنئة خلال حفل استقبال أقامته السفارة الكورية لدى اليابان بمناسبة يوم تأسيس كوريا ويوم القوات المسلحة الكورية، إن هذا الحدث هو جدول أعماله الأول كوزير للدفاع، مؤكدا على أهمية التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية واليابان. وأضاف إن البلدين يحرزان تقدما سريعا في التعاون الدفاعي، وسوف يواصلان السعي إلى تعزيز التعاون الدفاعي بينهما.