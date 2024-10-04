الرئيس الكوري يشيد برفع مستوى العلاقات مع آسيان إلى مشاركة استراتيجية شاملة

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، قد أقامتا علاقات مشاركة استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.جاء ذلك خلال حضور الرئيس يون مباحثات قمة كوريا وآسيان التي عقدت اليوم في مدينة فينتيان عاصمة لاوس، حيث قال إن كوريا وآسيان ستكتبان تاريخا جديدا معا، اعتمادا على أعلى مستوى من المشاركة.وأضاف الرئيس يون أن كوريا ستواصل دبلوماسيتها مع التركيز على آسيان، وتعزيز التعاون الشامل من أجل تحقيق الرخاء المشترك.وأكد على أن الحكومة الكورية ستواصل تعزيز التعاون مع آسيان بناء على "مبادرة التضامن بين كوريا وآسيان، التي دخلت عامها الثاني حاليا.وأوضح الرئيس أنه سيعمل على تعزيز وتوسيع التعاون من مجاليْ التعليم والاستثمار ليشمل المجالات المستقبلية مثل بيئات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، كما سيسعى أيضا إلى تنمية الموارد البشرية المستقبلية التي تقود الثورة الصناعية الرابعة من خلال توسيع التبادلات البشرية.وقال إن كوريا الجنوبية ستقوم بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع آسيان من خلال المساهمة في تطوير التعاون الدفاعي واللوجستي وتعزيز قدرات الأمن السيبراني لآسيان.