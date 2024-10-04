الحكومة الكورية تخطط لزيادة عدد مرات ومناطق امتحان توبيك عبر الإنترنت

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تخطط الحكومة الكورية لمضاعفة عدد الامتحانات الخاصة بقياس الكفاءة في اللغة الكورية، توبيك، عبر الإنترنت، خلال العام القادم، استجابة لارتفاع شعبية اللغة الكورية.وقالت وزارة التعليم الكورية اليوم إنها ستجري 15 امتحانا خلال العام القادم ضمن خطة تنفيذ امتحانات الكفاءة الكورية للعام 2025.وكانت اختبارات توبيك قد انطلقت في عام 1997 من أجل قياس وتقييم كفاءة اللغة الكورية للكوريين والأجانب في الخارج بشكل موضوعي.وفي هذا العام، تقدم 428 ألفا و585 شخص لهذه الاختبارات بزيادة نسبتها 71.3% مقارنة بعام 2016، عندما بلغ هذا العدد 250 ألفا و141.واستجابة للزيادة الكبيرة الأخيرة في الطلب على هذه الاختبارات، قررت الوزارة زيادة عدد مرات إجرائها عبر الإنترنت، من 3 مرات هذا العام إلى 6 مرات في العام القادم.كما سيرتفع عدد الدول التي يجري فيها هذا النوع من الاختبارات من 6 دول هذا العام إلى 13 دولة في العام القادم، مع إضافة كل من رومانيا وماليزيا والولايات المتحدة وفيتنام وتايلاند وباراجواي وباكستان.وقال مدير إدارة التخطيط في وزارة التعليم إن الوزارة ستعمل على إجراء الاختبارات بشكل مستقر، كما ستستعد تماما لبناء منصة رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي حتي يمكن تقييم كفاءة اللغة الكورية في أي وقت وفي أي مكان.