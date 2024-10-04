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الحكومة الكورية تخطط لزيادة عدد مرات ومناطق امتحان توبيك عبر الإنترنت

Write: 2024-10-10 15:00:33Update: 2024-10-10 16:07:58

الحكومة الكورية تخطط لزيادة عدد مرات ومناطق امتحان توبيك عبر الإنترنت

Photo : YONHAP News

تخطط  الحكومة الكورية  لمضاعفة  عدد  الامتحانات  الخاصة بقياس  الكفاءة  في  اللغة  الكورية، توبيك،  عبر  الإنترنت، خلال  العام  القادم، استجابة  لارتفاع  شعبية  اللغة  الكورية. 
وقالت  وزارة  التعليم  الكورية اليوم  إنها  ستجري  15  امتحانا خلال  العام  القادم ضمن  خطة  تنفيذ  امتحانات  الكفاءة الكورية  للعام  2025.
وكانت  اختبارات توبيك  قد  انطلقت في  عام  1997  من  أجل  قياس  وتقييم كفاءة  اللغة  الكورية للكوريين  والأجانب  في  الخارج  بشكل  موضوعي.
وفي  هذا  العام،  تقدم  428  ألفا  و585  شخص  لهذه  الاختبارات بزيادة  نسبتها  71.3%  مقارنة  بعام  2016،  عندما  بلغ  هذا  العدد  250  ألفا  و141.
واستجابة  للزيادة الكبيرة  الأخيرة  في  الطلب  على  هذه  الاختبارات، قررت  الوزارة  زيادة  عدد  مرات  إجرائها  عبر  الإنترنت،  من  3  مرات  هذا  العام  إلى  6  مرات  في  العام  القادم.
كما  سيرتفع عدد  الدول  التي  يجري  فيها  هذا  النوع  من  الاختبارات من  6  دول  هذا  العام  إلى  13  دولة  في  العام  القادم، مع  إضافة  كل  من  رومانيا وماليزيا  والولايات  المتحدة وفيتنام  وتايلاند  وباراجواي وباكستان.
وقال  مدير  إدارة  التخطيط في  وزارة  التعليم إن  الوزارة  ستعمل  على  إجراء  الاختبارات  بشكل  مستقر،  كما  ستستعد  تماما  لبناء  منصة  رقمية  باستخدام الذكاء  الاصطناعي  حتي  يمكن  تقييم  كفاءة  اللغة  الكورية  في  أي  وقت  وفي  أي  مكان.
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