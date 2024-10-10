الكاتبة هان كانغ تفوز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024

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فازت الكاتبة الكورية الجنوبية "هان كانغ" بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024.وأعلنت الأكاديمية السويدية عن هذا اليوم الخميس، لتصبح "هان" ثاني كوري جنوبي يفوز بجائزة نوبل، وأول من يفوز بجائزة في الأدب.وكان الرئيس الراحل "كيم ديه جونغ" قد فاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2000.وقالت الأكاديمية إنها منحت "هان" الجائزة "لنثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".وقال "أندرس أولسون"، رئيس لجنة نوبل التابعة للأكاديمية، في بيان إن الكاتبة "تتمتع بوعي فريد بالصلات بين الجسد والروح، والأحياء والأموات، وأصبحت بأسلوبها الشعري والتجريبي مبتكرة في النثر المعاصر".وفي عام 2016، فازت "هان" بجائزة "مان بوكر" الدولية، التي أعيدت تسميتها فيما بعد إلى جائزة "بوكر" الدولية، عن روايتها "النباتية".وبعد ذلك بعامين، وصلت روايتها "أفعال بشرية" إلى المرحلة النهائية للجائزة نفسها.وستحصل "هان" على جائزة نقدية قدرها 11 مليون كرونا سويدي، أي حوالي مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقدير.وسيتم تقديم جوائز نوبل للفائزين الجدد في احتفالات في ستوكهولم في 10 ديسمبر، في ذكرى وفاة "ألفريد نوبل".