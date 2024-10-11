المنتخب الكوري يفوز على نظيره الأردني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم

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فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب الأردن بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من تصفيات بطولة كأس العالم لعام 2026، بدون مشاركة قائد الفريق "سون هُنغ مين".وفاز المنتخب الوطني الكوري لكرة القدم بقيادة المدرب "هونغ ميونغ هو" على الأردن في المباراة التي أقيمت على ملعب عَمّان الدولي في العاصمة الأردنية أمس الخميس، ضمن المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.وسجل لاعب خط الوسط "لي جيه سونغ" الهدف الأول في الدقيقة 38 من المباراة، وأحرز البديل "أوه هيون كيو" هدفه الدولي الأول في الدقيقة 68.وبذلك حصد منتخب كوريا الجنوبية 7 نقاط من 3 مباريات، ليتصدر المجموعة.وسوف تواجه كوريا الجنوبية منتخب العراق يوم الثلاثاء على ملعب "يونغ إين ميرو" في "يونغ إين" بمقاطعة "كيونغ كي".