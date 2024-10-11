كوريا ولاوس تتفقان على ترقية العلاقات إلى مشاركة استراتيجية شاملة

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية ولاوس على رفع مستوى العلاقات الثنائية بينهما إلى علاقات مشاركة استراتيجية شاملة، في العام القادم، للاحتفال بالذكرى الثلاثين غبلا إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية.وأبرم الرئيس "يون صوك يول" ورئيس لاوس "تونغلون سيسوليت" هذا الاتفاق أمس الخميس خلال محادثات القمة التي جرت بينهما على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، في لاوس.وأعرب "يون" عن أمله في أن ترتقي كوريا الجنوبية ولاوس بعلاقاتهما إلى مستوى أعلى في العام القادم عندما يحتفلان بالذكرى الثلاثين على إعادة تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، مشيرا إلى أن البلدين طورا علاقات التعاون الودية باضطراد منذ إعادة تأسيسها في عام 1995.وأضاف الرئيس أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين بين البلدين مستويات ما قبل جائحة كورونا، وأن يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام.ومن جانبه، قال رئيس لاوس إن زيارة "يون" ستسهم كثيرا في تحسين علاقات التعاون بين البلدين.وقد وقّع البلدان مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال الاستجابة لتغير المناخ وتخفيض انبعاثات الكربون، كما جددا الاتفاق الأساسي لصندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي الكوري مع لاوس.