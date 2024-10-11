كوريا الشمالية تواصل إرسال بالونات القمامة نحو الجنوب

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أرسلت كوريا الشمالية المزيد من بالونات القمامة عبر الحدود مع كوريا الجنوبية، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية بدأت في إرسال بالونات أخرى في حوالي الساعة 12 من صباح اليوم، ومن المرجح أن تنجرف البالونات نحو الأجزاء الشمالية من مقاطعتي "كيونغ كي" و"كانغ وان"، بالنظر إلى اتجاه الرياح.وحذرت هيئة الأركان العامة المشتركة الجمهور من التعرض للأجسام المتساقطة ولمسها، وأوصت بالإبلاغ عن أي بالونات قمامة إلى أقرب وحدة عسكرية أو مركز شرطة.ويأتي الإطلاق الأخير بعد 3 أيام فقط من الإطلاق السابق.ومنذ 28 مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات المحملة بالنفايات في 27 مناسبة.وفي أواخر شهر سبتمبر، حذرت هيئة الأركان المشتركة من أن الجيش الكوري الجنوبي سيتخذ "إجراءات عسكرية صارمة" إذا وجد أن كوريا الشمالية قد تجاوزت الحدود أو إذا تم إلحاق أضرار جسيمة بالشعب الكوري الجنوبي من خلال حملة بالونات القمامة.