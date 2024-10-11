الحكومة الكورية تنفي التعهد بتقديم دعم مالي لمشروع الطاقة النووية التشيكي

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قال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية الكوري "تشيه سانغ موك" إن الحكومة الكورية الجنوبية لم تتعهد بتقديم أي دعم مالي لعمليات بناء محطة الطاقة النووية في جمهورية التشيك.جاء ذلك في رد الوزير "تشيه" أمس الخميس خلال جلسة استجواب برلمانية في مجمع "سيجونغ" الحكومي، بعد أن أثار نواب أحزاب المعارضة بعض المخاوف بشأن خطابات النوايا التي قدمها بنك التصدير والاستيراد الكوري ومؤسسة التأمين التجاري الكورية خلال عملية تقديم العطاءات لمشروع محطة الطاقة النووية.وأشارت الخطابات إلى الدعم المالي من الحكومة الكورية الجنوبية، لكن "تشيه" قال إن ذلك لا يساوي "تعهدا".وأضاف أن الحكومة يمكن أن تقدم الدعم المالي لصالح الشركات الكورية الجنوبية