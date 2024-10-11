كوريا وتايلاند تعقدان مباحثات على هامش قمة آسيان

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عقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مباحثات مع رئيسة وزراء تايلاند "بيتونغ تارن شينا واترا" على هامش قمة آسيان في فينتيان عاصمة لاوس، أمس الخميس.وفي تهنئته لرئيسة الوزراء التايلاندية على توليها المنصب الشهر الماضي، أعرب "يون" عن أمله في أن تعزز كوريا الجنوبية وتايلاند التعاون في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والسيارات الكهربائية والدفاع الوطني والتبادلات الشعبية، كما طلب منها العمل على سرعة إصدار اتفاقية المشاركة الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل بناء مجمع صناعي مشترك.وشدد "يون" على حاجة البلدين إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع الوطني والصناعات ذات الصلة على أساس الثقة المتبادلة.ومن جانبها، تعهدت "بيتونغ تارن" ببذل قصارى جهدها لتوسيع نطاق هذا التعاون والعمل على سرعة المفاوضات وتفعيل اتفاقية المشاركة الاقتصادية، كما أعربت عن أملها في زيادة التبادلات الثقافية والتعاون مع كوريا الجنوبية.