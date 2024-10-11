الرئيس يون يهنئ هان كانغ على فوزها بجائزة نوبل في الأدب

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هنأ الرئيس "يون صوك يول" الكاتبة "هان كانغ" على فوزها بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024، ووصف ذلك بأنه "إنجاز عظيم" في تاريخ الأدب الكوري.وأصدر الرئيس يون، الذي يزور لاوس لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، هذه التهنئة أمس الخميس في منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال "يون" إن كوريا بأكملها تحتفل بإنجاز "هان"، وأعرب عن احترامه لها لتحويلها الجراح المؤلمة في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث إلى أدب عظيم.وفي وقت سابق، أثنت الأكاديمية السويدية على "هان" لكتابتها "نثرا شعريا مكثفا يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية".وقال رئيس الأكاديمية إنه يأمل أن تستمر "هان" في تلقي حب القراء في جميع أنحاء العالم لأعمالها المتميزة.وتعد "هان" أول امرأة آسيوية تفوز بجائزة نوبل في الأدب، وثاني مواطن كوري جنوبي يفوز بجائزة نوبل.وقد فاز الرئيس السابق "كيم ديه جونغ" بجائزة نوبل للسلام في عام 2000.