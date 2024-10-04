البنك المركزي الكوري يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام

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قرر البنك المركزي الكوري تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام.جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، اليوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن قرار البنك بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 3.25%.ويمثل هذا أول تغيير في سياسة البنك المركزي النقدية منذ أكثر من 3 أعوام، أي منذ أن بدأ في رفع سعر الفائدة الرئيسي في أغسطس من عام 2021.وجاء تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وسط التباطؤ في التعافي الاقتصادي والطلب المحلي، حيث انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من هذا العام، وانخفض الاستهلاك المحلي بنسبة 0.2% أيضا.وتباطأ التضخم إلى 1.6% في شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أقل مستوياته منذذ أكثر من 3 أعوام.وجاءت خطة البنك المركزي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من 4 أوام، بمقدار نصف نقطة مئوية، ليبلغ 5%.وبهذا أصبحت الفجوة بين سعري الفائدة الكوري والأمريكي 1.75%.