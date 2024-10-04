البنك المركزي الكوري يخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام

قرر البنك المركزي الكوري تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام.
جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، اليوم الجمعة، حيث تم الإعلان عن قرار البنك بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 3.25%.
ويمثل هذا أول تغيير في سياسة البنك المركزي النقدية منذ أكثر من 3 أعوام، أي منذ أن بدأ في رفع سعر الفائدة الرئيسي في أغسطس من عام 2021.
وجاء تخفيض سعر الفائدة الرئيسي وسط التباطؤ في التعافي الاقتصادي والطلب المحلي، حيث انكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من هذا العام، وانخفض الاستهلاك المحلي بنسبة 0.2% أيضا.
وتباطأ التضخم إلى 1.6% في شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أقل مستوياته منذذ أكثر من 3 أعوام.
وجاءت خطة البنك المركزي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرا سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من 4 أوام، بمقدار نصف نقطة مئوية، ليبلغ 5%.
وبهذا أصبحت الفجوة بين سعري الفائدة الكوري والأمريكي 1.75%.