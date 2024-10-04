الرئيس يون يدين كوريا الشمالية لبرامجها النووية وتعاونها العسكري مع روسيا

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حضر الرئيس الكوري "يون صوك يول" اليوم الجمعة قمة شرق آسيا التي عقدت في لاوس بمشاركة 18 دولة من منطقة المحيطين الهندئ والهادئ.وفي كلمة ألقاها أمام القمة، قال الرئيس "يون" إن كوريا الشمالية ترفض المساعدات الإنسانية وتركز على تطوير البرامج النووية، من أجل الحفاظ على نظامها الحاكم.وأضاف أنه يجب أن يتم إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية لتحقيق السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشددا على أهمية التعاون الدولي الموحد لتحقيق هذا الغرض.ودعا الرئيس "يون" الدول المشاركة إلى تقديم الدعم لحل قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والدعم للمبادرة التي أصدرتها الحكومة الكورية الجنوبية يوم الخامس عشر من شهر أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى توحيد شبه الجزيرة الكورية.وأدان "يون" التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا على أهمية تعزيز التضامن الدولي القائم على القواعد.وحول الصراعات في ميانمار، والاشتباكات العسكرية في الشرق الأوسط، قال الرئيس "يون" إن كوريا الجنوبية سوف تعمل على حل هذه القضايا من خلال الحوار، مع تقديم مساعدات إنسانية.وأكد على ضرورة ضمان حرية الملاحة والطيران في بحر الصين الجنوبي وفقا للمبادئ والقوانين الدولية.