33 % زيادة في صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر

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زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بحوالي 33% في الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الصادرات الكورية 15 مليارا و313 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 9% نتيجة للزيادة في عدد أيام العمل بمقدار يوم واحد مقارنة بالعام الماضي.وشهدت قيمة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات زيادة بنسبة 45.4%، والسيارات بنسبة 28.9%، والسفن بنسبة 265%.أما قيمة الواردات الكورية فزادت بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 17 مليارا و477 مليون دولار في أول 10 أيام من أكتوبر، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ مليارين و164 مليون دولار.