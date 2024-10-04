واشنطن تعرب عن القلق من قطع كوريا الشمالية الطرق مع كوريا الجنوبية

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قالت الحكومة الأمريكية إنها تأخذ على محمل الجد إعلان كوريا الشمالية الأخير بأنها ستقطع الطرق والسكك الحديدية مع كوريا الجنوبية بشكل كامل، وأنها سوف تبني تحصينات لإغلاق حدودها الجنوبية بشكل دائم.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، الجنرال "باتريك رايدر"، في موجز صحفي أمس الخميس، إن واشنطن تأخذ ذلك الإعلان على محمل الجد لأنه أمر يؤثر على أمن شبه الجزيرة الكورية والتحالف مع كوريا الجنوبية.وأضاف أن الحكومة الأمريكية على اتصال دائم مع كوريا الجنوبية، كما تتواصل أيضا معها بشأن السبب الذي يدفع بيونغ يانغ لاتخاذ ذلك القرار.وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي قد أعلنت أول من أمس الأربعاء أنها سوف تقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، وأنها سوف تعمل على تحصين المناطق ذات الصلة من خلال هياكل دفاعية متينة.وادعت أنها اتخذت ذلك القرار بسبب المناورات العسكرية الكورية الأمريكية، ونشر الأصول النووية الاستراتيجية الأمريكية في كوريا الجنوبية، وتحذيرهما من إنهاء النظام الحاكم في كوريا الشمالية.