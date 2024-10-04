نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع القادم

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من المقرر أن يقوم نائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل" بزيارة لكل من كوريا الجنوبية واليابان الأسبوع القادم.وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر أعمال أمريكي ياباني عقد أمس في واشنطن، قال "كامبل" إنه سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية مرورا باليابان الأسبوع القادم.وفي السياق نفسه، أوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" أن "كامبل" سيعقد محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في أثناء زيارته لسيول، لتنسيق القضايا المتعلقة بخطة إنشاء مكتب أمانة للتعاون بين الدول الثلاث.وخلال إقامته في اليابان، سيجرى "كامبل" لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة اليابانية الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء "شيغيرو إيشيبا"، قبل توجهه إلى كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يبحث "كامبل" مع المسؤولين الكوريين واليابانيين القضايا المتعلقة باحتمال شن كوريا الشمالية استفزازات، وسبل مواجهتها، وإمكانية عقد القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بمناسبة محادثات القمة متعددة الأطراف التي ستعقد في شهر نوفمبر.