مواطن كوري شمالي يهرب إلى الجنوب عبر البحر الغربي

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تبين أن مواطنا كوريا شماليا قد عبر الحدود البحرية الغربية إلى كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي.وصرح مصدر مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي بأن المواطن الكوري الشمالي عبر خط الحدود الشمالي بالقرب من جزيرة "بيك ريونغ" الكورية الجنوبية في البحر الغربي في الساعات الأولى من صباح يوم السابع عشر من سبتمبر على متن قارب خشبي صغير.وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي كان يراقب الوضع قبل عبور القارب لخط الحدود، وقد أرشده خلال عملية الهروب.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي ينشق فيها مواطن كوري شمالي إلى الجنوب خلال الشهرين الماضيين، بعد هروب مواطن كوري شمالي آخر إلى الجنوب في أغسطس عبر المنطقة المحايدة لمصب نهر هان، وعبور جندي كوري شمالي خط ترسيم الحدود العسكرية داخل الحدود المحصنة بين الكوريتين في أغسطس أيضا.وجاءت هذه الانشقاقات بواسطة المواطنين الكوريين الشماليين إلى كوريا الجنوبية في الوقت الذي تعزز فيه كوريا الشمالية حراستها للمناطق الحدودية الأمامية، وتقوم بقطع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية.