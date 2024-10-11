وحدات المدفعية الكورية الشمالية تتلقى أوامر بالاستعداد لإطلاق النار

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أصدرت كوريا الشمالية أوامر لوحدات المدفعية القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية بالاستعداد الكامل لإطلاق النار.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد إن التعليمات الأولية قد تم تسليمها للوحدات يوم السبت.ونقلت وكالة الأنباء عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي أن ثمانية ألوية مدفعية صدرت لها تعليمات في الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد بالاستعداد لإطلاق النار لإسقاط الطائرات بدون طيار الكورية الجنوبية إذا عبرت الحدود مرة أخرى.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الجيش الكوري الشمالي يستعد أيضا لتصعيد محتمل للصراع المسلح في حالة إسقاط طائرات بدون طيار كورية جنوبية من قبل وحدات المدفعية. وكانت كوريا الجنوبية قد حذرت في وقت سابق من يوم أمس كوريا الشمالية من أنها سترى "نهاية نظامها" إذا تسببت في أي ضرر للشعب الكوري الجنوبي.وجاء ذلك التحذير ردا على بيان "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، التي هددت بـ"كارثة مروعة" بسبب تحليق طائرات كورية جنوبية بدون طيار فوق بيونغ يانغ.وزعمت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية يوم الجمعة أن طائرات كورية جنوبية بدون طيار تحمل منشورات دعائية مناهضة لكوريا الشمالية تم رصدها في سماء بيونغ يانغ في أيام 3 و9 و10 أكتوبر.وقد نفى وزير الدفاع الكوري الجنوبي "كيم يونغ هيون" في البداية تحليق تلك الطائرات، لكن هيئة الأركان المشتركة قالت في وقت لاحق إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان ادعاءات كوريا الشمالية صحيحة أم لا.