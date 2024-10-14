كوريا الشمالية تركب أجهزة إرسال جي بي إس في بالونات القمامة

Photo : YONHAP News

قال الجيش الكوري الجنوبي إن بعض البالونات المحملة بالقمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية نحو كوريا الجنوبية مزودة بأجهزة إرسال لتحديد المواقع، "جي بي إس".وأكدت هيئة الأركان المشتركة أمس الأحد أنه تم العثور على أجهزة إرسال "جي بي إس" في بعض البالونات الكورية الشمالية التي جمعها الجيش.ويقوم الجيش بتحليلها للنظر في إمكانية أن تصبح كوريا الشمالية قادرة على تتبع مسارات تلك البالونات في الوقت الحقيقي باستخدام أجهزة "جي بي إس"، وإسقاط الأشياء المرفقة بالبالونات في المواقع المرغوبة.ويعتقد الجيش أنه على الرغم من عدم تمكن كوريا الشمالية من تركيب أجهزة إرسال "جي بي إس" في جميع البالونات بسبب الميزانية المطلوبة، إلا أنها تكتسب خبرة وتحصل على بيانات من خلال مراقبة مسارات بعض البالونات.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، أطلقت كوريا الشمالية أكثر من ستة آلاف بالون قمامة نحو كوريا الجنوبية في 28 مناسبة منذ يوم 28 مايو الماضي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أنفقت حتى الآن 600 مليون وون على حملة البالونات، أي ما يساوي حوالي نصف مليون دولار.