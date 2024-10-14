30% ارتفاعا في عدد حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة في كوريا هذا العام

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قفز عدد المرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحرارة في كوريا الجنوبية بنسبة تزيد عن 30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بسبب موجة الحر التي كانت طويلة بدرجة غير مسبوقة هذا الصيف.ووفقا لوكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا أمس الأحد، وصل عدد المرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحرارة في الفترة من 20 مايو إلى 30 سبتمبر، إلى ثلاثة آلاف و704، بزيادة 31.4% عن العام السابق.وخلال تلك الفترة، توفي 34 شخصا بسبب أمراض ناجمة عن الحرارة الشديدة، بزيادة 6.3% عن العام السابق.ويعتبر رقم هذا العام ثاني أكبر رقم بعد عام 2018، عندما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة آنذاك 48.وكان حوالي 30% من المرضى تزيد أعمارهم عن 65 عاما، في حين شكل من هم في الخمسينيات من العمر 19.3%.وبلغت نسبة المرضى الذكور 78.5% من الإجمالي.