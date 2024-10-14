كيم يو جونغ تحث كوريا الجنوبية على منع تكرار تسلل الطائرات بدون طيار

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حثت "كيم يو جونغ" الأخت القوية للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، كوريا الجنوبية على اتخاذ تدابير لمنع تكرار تسلل الطائرات بدون طيار إلى المجال الجوي الكوري الشمالي.وأصدرت كيم هذه الدعوة أمس الأحد في بيان قالت فيه إن "رجال العصابات في سيول لم يفهموا الوضع بشكل صحيح بعد".وأضافت أنه ينبغي على كوريا الجنوبية أن تتخذ بسرعة تدابير لمنع تكرار مثل تلك الأعمال الاستفزازية التي تنتهك المجال الجوي للدول الأخرى.وجاء هذا البيان بعد ساعة من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الجيش الشعبي الكوري الشمالي أمر وحدات المدفعية على طول الحدود مع كوريا الجنوبية بالاستعداد الكامل لإطلاق النار.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أمس أيضا إنه إذا ظهرت طائرات بدون طيار كورية جنوبية في المجال الجوي الكوري الشمالي مرة أخرى، فإن كوريا الشمالية ستعتبر ذلك "إعلان حرب" وسوف تتصرف ووفقا لهذا الحكم.وقد أعلنت كوريا الشمالية يوم الجمعة أنها رصدت طائرات بدون طيار كورية جنوبية تحمل منشورات مناهضة لكوريا الشمالية فوق بيونغ يانغ ثلاث مرات هذا الشهر، وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه لا يستطيع تأكيد هذا الادعاء.