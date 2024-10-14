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كوريا الجنوبية تعلن عن الإصابة التاسعة هذا العام بحمى الخنازير الأفريقية

Write: 2024-10-14 11:04:10

كوريا الجنوبية تعلن عن الإصابة التاسعة هذا العام بحمى الخنازير الأفريقية

Photo : YONHAP News

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية حالة الإصابة التاسعة هذا العام بحمى الخنازير الأفريقية.
وقالت السلطات الصحية أمس الأحد إن أحدث حالة تم تأكيدها في مزرعة للخنازير يوجد فيها حوالي 3500 رأس، في منطقة "هوا تشون" بمقاطعة "كانغ وان".
وجاء تأكيد الحالة التاسعة لهذا العام بعد 44 يوما من الإبلاغ عن آخر إصابة يوم 30 أغسطس الماضي.
وأرسلت سلطات مكافحة الأمراض فريق استجابة أولية وخبراء في علم الأوبئة إلى مزرعة "هوا تشون"، واتخذت تدابير الحجر الصحي لمنع انتشار المرض.
وتخطط السلطات الصحية لإعدام جميع الخنازير في المزرعة، كما أصدرت أمرا بوقف العمل لمدة 48 ساعة حتى الساعة 8 من صباح الغد الثلاثاء لمزارع الخنازير والمرافق ذات الصلة في منطقة "هوا تشون"، وخمس مدن ومناطق مجاورة.
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