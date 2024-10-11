توقعات بإجراء لقاء بين الرئيس يون ورئيس الحزب الحاكم أوائل الأسبوع القادم

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من المتوقع أن يتم إجراء لقاء بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس حزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" في أوائل الأسبوع القادم.وتبين أن الرئيس "يون" ورئيس الحزب الحاكم "هان" اتفقا على إجراء اللقاء بينهما في أوائل الأسبوع القادم بعد انتهاء الانتخابات التكميلية التي ستجري بعد غد الأربعاء.وكان رئيس الحزب الحاكم "هان" قد طلب إجراء لقاء منفصل مع الرئيس "يون"، وذلك قبل أن يقيم الرئيس "يون" مأدبة عشاء لقادة الحزب الحاكم في شهر سبتمبر الماضي، وقد قبل الرئيس "يون" ذلك الطلب بناء على توصيات مساعديه.ومن المرجح أن يتم خلال اللقاء بين "يون" و"هان" مناقشة سبل حل القضايا المتعلقة بالمزاعم ذات الصلة بالسيدة الأولى "كيم كون هي".وكان "هان" قد طالب بإجراء تعديلات في مناصب المكتب الرئاسي، خاصة موظفي المكتب المقربين من السيدة الأولى، ضمن الجهود الرامية إلى تبديد مخاوف وقلق الجمهور بشأنها.