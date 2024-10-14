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السياسية

معدلات تأييد الرئيس يون تصل لأقل مستوياتها عند 25.8%

Write: 2024-10-14 11:42:32

معدلات تأييد الرئيس يون تصل لأقل مستوياتها عند 25.8%

Photo : YONHAP News

انخفضت معدلات تأييد الرئيس "يون صوك يول" إلى أقل مستوياتها منذ توليه منصبه، وظلت في نطاق 20% للأسبوع الثالث على التوالي.
ووفقا لمسح شمل ألفين وتسعة من المواطنين الكوريين البالغين على مستوى البلاد، أجرته شركة "ريال ميتر" في الفترة من الاثنين إلى الجمعة الماضيين، قال 25.8% من المشاركين إنهم يؤيدون الطريقة التي يتعامل بها الرئيس "يون" مع شؤون الدولة، بانخفاض 2.1 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الأسبق. ويعد هذا الرقم هو الأقل منذ انطلاق إدارة الرئيس "يون" في شهر مايو من عام 2022.
وفي المقابل، ارتفعت معدلات معارضة الرئيس يون بمقدار 3.2 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الأسبق، لتصل إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 71.3%، وليحل محل الرقم القياسي السابق البالغ 70.8% الذي تم تسجيله قبل أسبوعين.
ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "إيكونومي بيزنس"، 95% بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.




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