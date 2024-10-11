أول لقاء بين وزراء دفاع شركاء الناتو على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو

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اتفقت الدول الأربع الشركاء لحلف شمال الأطلنطي، ناتو، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزلندا، على إجراء محادثات منفصلة بين وزراء دفاعها على هامش اجتماعات وزراء دفاع الحلف هناك يوم الخميس القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد محادثات بين وزراء دفاع الدول الأربع دون مشاركة دول أخرى أعضاء في حلف الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة.وسيأتي إجراء تلك المحادثات بناء على مقترح أسترالي، ومن المتوقع أن تتبادل الدول الأربع الآراء حول سبل تعاونها مع حلف الناتو بصفتها دول شريكة له.وسوف يشارك في المحادثات عن الجانب الكوري نائب وزير الدفاع "كيم سون هو"، بدلا من وزير الدفاع "كيم يونغ هيون" المنشغل بتنفيذ بنود جدول أعماله الأخرى.