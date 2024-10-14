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الدولية

شركاء الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يجتمعون هذا الأسبوع

Write: 2024-10-14 11:43:50

شركاء الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يجتمعون هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

ستعقد كوريا الجنوبية اجتماعا مع ثلاث دول شريكة أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، وذلك على هامش اجتماعات وزراء دفاع الناتو المقرر أن تُعقد هذا الأسبوع في بلجيكا.
ويخطط ممثلو كل من كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وهي الدول المعروفة باسم مجموعة المحيطين الهندي والهادئ، "آي بي 4"، للاجتماع يوم الخميس في مقر حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بين تلك الدول بشكل منفصل دون حضور أي ممثلين عن الدول الأعضاء في حلف الناتو.
ومن المتوقع أن تناقش الدول الأربع خلال الاجتماع، الذي اقترحته أستراليا، سبل تعميق تعاونها مع حلف الناتو.
وقد تمت دعوة الدول الأربع للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الناتو القادم لأول مرة.
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