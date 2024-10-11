كوريا الشمالية تستعد لتفجير الطرق المتصلة بكوريا الجنوبية

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رصدت أجهزة المراقبة التابعة للجيش الكوري الجنوبي تحركات تقوم بها كوريا الشمالية استعدادا لتفجير الطرق المتصلة بالجنوب.وأوضح مدير إدارة الشؤون العامة في هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "لي سونغ جون" في موجز صحفي اليوم الاثنين أن هناك احتمالا بأن تطلق كوريا الشمالية صواريخ وتفجر الطرق المتصلة بكوريا الجنوبية وأن تشن استفزازات صغيرة الحجم من أجل معالجة أوضاعها المحلية، مشيرا إلى أن الجيش الكوري الجنوبي مستعد لمواجهة تلك الاحتمالات.وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي قد أعلنت يوم التاسع من أكتوبر الجاري أنها ستقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، كما ستقوم بتحصين المناطقة ذات الصلة من خلال هياكل دفاعية متينة.وأضافت أنها أبلغت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بما يتعلق بالأعمال التي سيتم تنفيذها لتحصين المناطق الحساسة الواقعة عند الحدود مع الجنوب.وقد بدأت كوريا الشمالية في اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى قطع الطرق والسكك الحديدية التي تربط بين الكوريتين، منذ أواخر العام الماضي.