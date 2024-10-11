نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

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سيزور نائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل" كوريا الجنوبية هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف ذات الصلة باستفزازات كوريا الشمالية في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد إن "كامبل" سيزور كوريا الجنوبية يوم الأربعاء لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الكوريين، حيث تتم مناقشة التعاون الثنائي لتعزيز الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إلى جانب التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المخاوف ذات الصلة باستفزازات كوريا الشمالية في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت أن نائب وزير الخارجية "كامبل" سيشارك أيضا في اجتماع ثلاثي سيعقد يوم الأربعاء في سيول لنواب وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.وأوضحت أن اجتماع سيول سيسلط الضوء على تهديدات كوريا الشمالية وأهمية الالتزام بالقوانين الدولية في بحر الصين الجنوبي.وتأتي زيارة "كامبل" وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد أن اتهمت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية بالتعدي على مجالها الجوي بطائرات بدون طيار.