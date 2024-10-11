ناسا تطلق مركبة فضاء لأحد أقمار كوكب المشتري بحثا عن الحياة هناك

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ستطلق وكالة الفضاء الأمريكية، "ناسا"، مسبارها غير المأهول "يوروبا كليبر"، لبحث ما إذا كان القمر الذي يدور حول كوكب المشتري "يوروبا"، توجد فيه أي آثار للحياة.وقالت "ناسا" إنها ستطلق المركبة الفضائية "يوروبا كليبر" التي تعمل بالطاقة الشمسية، في الساعة الثانية عشرة و6 دقائق من بعد ظهر اليوم الاثنين الرابع عشر من أكتوبر حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة، على متن الصاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبيس إكس"، من داخل مركز "كينيدي" للفضاء بولاية فلوريدا.وكان من المقرر أن يتم إطلاق المركبة الفضائية يوم العاشر من أكتوبر، ولكن تم تأجيل الإطلاق بسبب إعصار "ميلتون" الذي ضرب ولاية فلوريدا.ومن المنتظر أن تدخل المركبة في مدار حول كوكب المشتري في عام 2030 بعد أن تقطع مسافة 2.9 مليار كيلومتر في رحلة تستغرق حوالي 5 أعوام ونصف العام.وسوف تتركز مهمة المركبة على معرفة ما إذا كان الكوكب، الذي تغطيه الثلوج ويعتقد أن تحته محيط شاسع، صالح للحياة.