سيول وواشنطن تناقشان التعاون لتحسين وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

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التقت "جولي تيرنر" المبعوثة الأمريكية الخاصة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، التي تزور سيول حاليا، بعدد من المسؤولين الحكوميين الكوريين الجنوبيين، حيث ناقشت معهم القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين البلدين من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن مدير إدارة الشؤون الخارجية والاستخبارات الاستراتيجية التابعة للوزارة "تشو كو ريه" اجتمع مع المبعوثة الأمريكية "تيرنر" يوم الخميس الماضي، حيث أكد على ضرورة أن يقوم البلدان بمواصلة البحث عن التدابير اللازمة لتحديد الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من خلال النهج القضائي وغير القضائي.ومن جانبها، أعربت "تيرنر"عن تعاطفها مع تصريحات المسؤول الكوري "تشو"، موضحة أن "بيث فان شاك" السفيرة المتجولة لشؤون العدالة الجنائية العالمية صاحبتها في زيارتها لكوريا الجنوبية لإجراء مناقشات بشأن تحديد الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.