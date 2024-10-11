سبيس إكس تنجح في خامس رحلة تجريبية للمركبة ستارشيب غير المأهولة

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أعلنت شركة "سبيس إكس"، التابعة للملياردير "إيلون ماسك"، أن المركبة "ستارشيب"، التي تعتبر أكبر نظام صاروخي جرى بناؤه في تاريخ الرحلات الفضائية، أكملت بنجاح خامس رحلة تجريبية لها، أمس الأحد.وقد تم إطلاق المركبة "ستارشيب" غير المأهولة صباح أمس الأحد من المركز الفضائي التابع لشركة "سبيس إكس" في جنوب ولاية "تكساس الأمريكية.وبعد حوالي ساعة، هبطت المركبة بشكل متحكم به في المحيط الهندي بعد وصولها إلى الفضاء ثم إعادة دخولها الغلاف الجوي.وكانت أهم النقاط بالنسبة لمديري مهمة "سبيس إكس" هي رؤية المعزز الصاروخي الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترا، وهو يعود إلى موقع الإطلاق، إذ التقطته أذرع ميكانيكية عملاقة تدعي "تشوبستيكس"، في أثناء عودته إلى منصة الإطلاق في تكساس.